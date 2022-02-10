"Хотела показать свой максимум": Александра Троицкая о сходе в соревнованиях по слалому на ОИ-2022

Александра Троицкая. Фото: instagram.com/kolobasshka

Казахстанская горнолыжница Александра Троицкая сделала новую публикацию в Instagram Stories, где объяснила, почему не смогла финишировать в первой попытке в соревнованиях по слалому на Олимпийских играх-2022, передает NUR.KZ.

Накануне казахстанская горнолыжница Александра Троицкая стартовала на Олимпийских играх-2022 в Пекине. К сожалению, спортсменка провалила первую попытку в слаломе, сойдя с дистанции.

"Стартовала не в лучших номерах, не в ближайших. Хотелось доехать в первой попытке, чтобы во второй стартовать ближе. Тогда трасса была бы проще, чище и менее разбита.

К сожалению, не получилось. В любом случае это опыт. Надеюсь, в следующий раз все получится" - прокомментировала свой старт Троицкая.

Отметим, для 18-летней Александры это первые зимние Олимпийские игры в карьере.

Следом казахстанка рассказала болельщикам, почему не смогла финишировать в первой попытке в соревнованиях по слалому. Свой ответ Александра опубликовала в Instagram Stories.

"Трасса не была сложной. Да, сложный рельеф, лед, но я была готова и физически, и морально. Я провела здесь одну полноценную тренировку, но в целом мне ее было достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно.

Я хотела бороться, хотела доехать ближе, чем мой стартовый номер (85-й – прим.ред.), чтобы стартовать в лучших условиях во второй попытке. Но я не хотела ползти ради хоть какого-то результата, я хотела показать свой максимум.

Я знала, что если сойду (проеду с внутренней стороны обеими лыжами, а не между двух лыж) я буду подниматься хоть всю гору и доезжать ради второй возможности.

Я пропустила четвертую вешку между ног, и, к сожалению, это дисквалификация. Спасибо всем за переживания"– написала спортсменка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Горнолыжница также опубликовала в Instagram свежее фото с Олимпиады

"Мечта сбылась", - лаконично подписала снимок Александра.

Болельщики бурно поддержали спортсменку в комментариях и поздравили ее с дебютом на зимних Олимпийских играх.

"Вы большая умничка, гордость родителей, семьи, страны", "Ты лучшая! И побывать там - уже большая победа", "Ты лучшая, наша гордость", "Самое главное в жизни, когда мечты сбываются", - отреагировали подписчики.

Предсказывайте результаты Зимней Олимпиады и выигрывайте на Parimatch. Новым игрокам + 300% к первому депозиту от онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955441-hotela-pokazat-svoy-maksimum-aleksandra-troitskaya-o-shode-v-sorevnovaniyah-po-slalomu-na-oi-2022/