ОИ-2022: 10 февраля на старт выйдут лыжницы и акробаты

Жанбота Алдабергенова. Фото: instagram.com/zhanbota.aldabergenova/

Вышло расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине на 10 февраля, передает NUR.KZ.

Завтра наши атлеты будут соревноваться в двух видах спорта.

В лыжной гонке на 10 километров выступят Валерия Тюленева, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина.

Также состоится командное соревнование у акробатов-лыжников. Честь Казахстана будут защищать Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева и Шерзод Хаширбаев.

Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 10 февраля:

Лыжные гонки

13:00 (по времени Нур-Султана). 10 км, женщины

Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина

Фристайл

17:00. Лыжная акробатика, смешанные команды

Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева, Шерзод Хаширбаев

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955411-oi-2022-10-fevralya-na-start-vyydut-lyzhnitsy-i-akrobaty/