Галиахметов - о восьмом месте на ОИ-2022: Для меня это отличный результат

Адиль Галиахметов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский шорт-трекист Адиль Галиахметов прокомментировал свое восьмое место на дистанции 1500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

По словам казахстанского спортсмена, это отличный результат на дебютной для него Олимпиаде. Уже на следующих Играх Адиль намерен побороться за медали.

"Очень рад, что смог выйти в финал. Считаю, что это отличный результат для меня, как дебютанта. К сожалению, немного не хватило сил. Буду и дальше работать, улучшать навыки до следующих Игр, чтобы бороться за медали.

В этом сезоне я дважды вышел в финал на этой дистанции. Для меня это большой сдвиг. На этапе Кубка мира я смог стать вторым, сегодня занял восьмое место.

На этом я не собираюсь останавливаться, впереди меня ждет 500 метров. Постараюсь и там показать хороший результат" - приводит слова Галиахметова пресс-служба Olympic.kz.

Напомним, что на дистанции 1500 метров олимпийским чемпионом стал Хван Дэ Хон из Южной Кореи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955415-galiahmetov-o-vosmom-meste-na-oi-2022-dlya-menya-eto-otlichnyy-rezultat/