"Не получилось": горнолыжница Александра Троицкая не смогла финишировать на ОИ-2022

Александра Троицкая. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская горнолыжница Александра Троицкая стартовала на Олимпийских играх-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

К сожалению, Александра провалила первую попытку в слаломе, сойдя с дистанции.

"Стартовала не в лучших номерах, не в ближайших. Хотелось доехать в первой попытке, чтобы во второй стартовать ближе. Тогда трасса была бы проще, чище и менее разбита.

К сожалению, не получилось. В любом случае это опыт. Надеюсь, в следующий раз все получится" - прокомментировала свой старт Троицкая.

Второй заезд в слаломе у женщин пройдет сегодня в 11:45 по времени Нур-Султана.

Отметим, что для 18-летней Александры это первые зимние Олимпийские игры в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955284-oi-2022-gornolyzhnitsa-aleksandra-troitskaya-ne-smogla-finishirovat/