Ангелина Шурыга поделилась видео с тренировки на олимпийской трассе в Пекине

Ангелина Шурыга. Фото: instagram.com/alllinsan/

Накануне Ангелина Шурыга и другие казахстанские лыжницы завершили выступление в индивидуальном женском спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

К сожалению, никому из наших не удалось пройти квалификацию.

Надежда Степашкина (51 место), Ангелина Шурыга (60 место), Ксения Шалыгина (67 место) и Ирина Быкова (68 место) финишировали за пределами ТОП-30.

Тем временем Ангелина Шурыга, вскоре после своего выступления, поделилась очередным видео со склонов в Пекине.

Спортсменка опубликовала кадры с тренировки на олимпийской трассе у себя в Instagram.

Напомним, в лыжных гонках в этом году нашу страну представляют двое мужчин и пять женщин. Это Виталий Пухкало, Евгений Величко, Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Надежда Степашкина и Ангелина Шурыга.

Как известно, Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля и закончатся 20 февраля, даты Паралимпиады - 4-13 марта. В этом году Игры примечательны тем, что соревнования проходят сразу в трех кластерах - Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955269-angelina-shuryga-opublikovala-video-s-trenirovki-na-olimpiyskoy-trasse-v-pekine/