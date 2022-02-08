Казахстанские лыжники не прошли квалификацию в спринте на ОИ-2022

Виталий Пухкало. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские лыжники завершили выступление в мужском спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

К сожалению, никому из наших не удалось попасть в ТОП-30 и тем самым преодолеть квалификацию.

Евгений Величко в отборе занял 62 место, уступив лидеру на 19 секунд. Виталий Пухкало финишировал 66-м.

"Спринт вообще не мое, по мне лучше длинные дистанции. Главное пробежался, продышался. Теперь готов к следующим гонкам" - прокомментировал свое выступление Пухкало.

Отметим, что чемпионом в мужском спринте стал титулованный норвежец Йоханнес Клебо. Серебро завоевал итальянец Федерико Пеллегрино. Тройку лучших замкнул россиянин Александр Терентьев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955215-kazahstanskie-lyzhniki-ne-proshli-kvalifikatsiyu-v-sprinte-na-oi-2022/