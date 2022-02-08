Казахстанские лыжницы не сумели преодолеть квалификацию в спринте на ОИ-2022

Ангелина Шурыга на фоне Олимпийских колец: instagram.com/alllinsan

Казахстанские лыжницы завершили выступление в индивидуальном женском спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

К сожалению, никому из наших не удалось пройти квалификацию.

Надежда Степашкина (51 место), Ангелина Шурыга (60 место), Ксения Шалыгина (67 место) и Ирина Быкова (68 место) финишировали за пределами ТОП-30.

Чуть позже в квалификации мужского спринта выступят казахстанцы Евгений Величко и Виталий Пухкало.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955163-kazahstanskie-lyzhnitsy-ne-sumeli-preodolet-kvalifikatsiyu-v-sprinte-na-oi-2022/