Чингиз Ракпаров и Александра Троицкая дебютируют на ОИ в Пекине 9 февраля

Вышло расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине на 9 февраля, передает NUR.KZ.
Завтра наши атлеты будут соревноваться в трех видах спорта.
Впервые на Олимпийских играх выступят горнолыжница Александра Троицкая и лыжник-двоеборец Чингиз Ракпаров.
Также на лед выйдут шорт-трекисты Денис Никиша, Адиль Галиахметов и Ольга Тихонова.
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 9 февраля:
Горные лыжи
08:15. Слалом, женщины
Александра Троицкая
Лыжное двоеборье
13:00. Средний трамплин, мужчины
Чингиз Ракпаров
14:00. Гонки преследования по системе Гундерсена (10 км), мужчины
Чингиз Ракпаров
Шорт-трек
17:00. 1500 м, мужчины, четвертьфинал
Адиль Галиахметов, Денис Никиша
17:30. 1500 м, женщины, предварительные забеги
Ольга Тихонова
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955218-chingiz-rakparov-i-aleksandra-troitskaya-debyutiruyut-na-oi-v-pekine-9-fevralya/