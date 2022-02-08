Чингиз Ракпаров и Александра Троицкая дебютируют на ОИ в Пекине 9 февраля

Чингиз Ракпаров. Фото: instagram.com/chingizrakparov/

Вышло расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине на 9 февраля, передает NUR.KZ.

Завтра наши атлеты будут соревноваться в трех видах спорта.

Впервые на Олимпийских играх выступят горнолыжница Александра Троицкая и лыжник-двоеборец Чингиз Ракпаров.

Также на лед выйдут шорт-трекисты Денис Никиша, Адиль Галиахметов и Ольга Тихонова.

Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 9 февраля:

Горные лыжи

08:15. Слалом, женщины

Александра Троицкая

Лыжное двоеборье

13:00. Средний трамплин, мужчины

Чингиз Ракпаров

14:00. Гонки преследования по системе Гундерсена (10 км), мужчины

Чингиз Ракпаров

Шорт-трек

17:00. 1500 м, мужчины, четвертьфинал

Адиль Галиахметов, Денис Никиша

17:30. 1500 м, женщины, предварительные забеги

Ольга Тихонова

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955218-chingiz-rakparov-i-aleksandra-troitskaya-debyutiruyut-na-oi-v-pekine-9-fevralya/