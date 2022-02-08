Юлия Галышева: Трасса в Пекине была лучше, чем в Пхенчхане

Юлия Галышева. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Казахстанская спортсменка Юлия Галышева рассказала о трассе для могулистов на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

По словам бронзовой призерки ОИ-2018, она была намного лучше, чем на зимних Играх в Пхенчхане.

"Если сравнивать с Пхенчханом, то трасса в Пекине была проще и лучше. Я бы поставил ей десять баллов из десяти. Я была к ней готова, но мне не хватило времени потренироваться. Потому что я пропустила три официальные тренировки, и только один день смогла потренироваться перед квалификацией" - заявила Галышева.

Напомним, что на Играх в Пекине Юлия Галышева стартовала лишь со второй квалификации и заняла в итоге 11 место.

Ранее главный тренер команды Казахстана по фристайл-могулу прокомментировала выступление своих подопечных на Олимпиаде-2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955157-yuliya-galysheva-trassa-v-pekine-byla-luchshe-chem-v-phenchhane/