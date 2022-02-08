Елена Круглыхина: Команда по фристайл-могулу была готова к Олимпиаде в Пекине

Елена Круглыхина. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Главный тренер команды Казахстана по фристайл-могулу Елена Круглыхина прокомментировала выступление своих подопечных на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

По словам Елены, национальная команда была готова к зимним Играм-2022 и надеялась завоевать медаль.

"Наша сборная была готова к Олимпиаде-2022, надеялись завоевать медаль. Но получилось так, как получилось. Конечно, мы расстроены и просим у наших болельщиков прощения. Но на этом спорт не заканчивается, будем делать выводы.

Летом нам было трудно готовиться из-за карантинных мер. Осенью бегали, искали снег, где кататься. Сборная Казахстана меньше всех тренируется, но показывает хорошие результаты.

Мы берем духом, силой и сплоченностью. Команда у нас большая, они все молодцы. Особенно Юлия Галышева. Мы пойдем дальше, сдаваться не будем" - заявила Круглыхина.

Также Елена Круглыхина рассказала о перспективах 16-летней Анастасии Городко, которая остановилась в шаге от финала в женском могуле.

"Анастасия - самая юная участница этой Олимпиады. Поэтому у нее все впереди, она будет готовиться к ОИ-2026 в Италии. И уже там показывать высокий результат" - добавил главный тренер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955147-elena-kruglyhina-komanda-po-fristayl-mogulu-byla-gotova-k-olimpiade-v-pekine/