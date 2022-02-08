"Ты - рожденный чемпион": главный тренер сборной Казахстана по могулу о Юлии Галышевой

Представители сборной КЗ по фристайл-могулу. Фото: instagram.com/yelena_kryglykhina

Главный тренер сборной Казахстана по фристайл-могулу Елена Круглыхина подвела итоги выступления команды на Олимпиаде-2022 в Пекине и посвятила трогательные посты своим подопечным, передает NUR.KZ.

В этом году Казахстан на Олимпийские игры в Пекине завоевал рекордное количество лицензий в могуле - шесть. Лидер сборной Юлия Галышева смогла дойти до второго финала и стала 11-й.

Накануне главный тренер сборной Казахстана по могулу Елена Круглыхина прокомментировала участие сборной страны в Играх, опубликовав серию постов на своей странице в Instagram.

"Эта история. Спасибо моим воинам, спасибо за вашу силу, за то, что вы шли до конца, как бы трудно вам не было!!! Спасибо, что вы мне верите.

Мои коллеги, вы самые сильные мужчины. Олимпиады будут, и мы не оступимся. Италия-2026, мы идем", - написала Круглыхина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Следом тренер сборной опубликовала ролик с олимпийского выступления Юлии Галышевой.

"Самая сильная, самая мудрая, спасибо тебе за все, что ты сделала. Ты самый большой боец, не видящий страха, наш позитивчик, ты привела всю команду сюда, на эту Олимпиаду, ты - рожденный чемпион. Мы сделали много, ты сделала невероятное", - гласит послание Елены.

Менее, чем за сутки, публикация набрала сотни лайков и десятки комментариев. Болельщики бурно поддержали сборную страны и присоединились к словам тренера.

"Умницы все! Юля - звезда, как ни крути. Лена, но благодаря твоей крутости и упертости команда сейчас там, на Олимпиаде, горжусь всеми вами",

"Отличный тренер! Отличная команда Молодцы!", "Любим, болеем, гордимся", "Юля - олицетворение могула! Пройден очень сложный и тернистый путь! Такое под силу только единицам", - отреагировали фанаты.

Как известно, в этом году Казахстан на Олимпиаде по фристайл-могулу представили Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Анастасия Городко, Олеся Граур, Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд.

Напомним, Юлия Галышева пробилась во второй финал на Олимпиаде-2022 в Пекине, однако дойти до суперфинала спортсменке не удалось. В первом финале Юлия набрала 74.97 баллов и успешно прошла в следующий раунд.

Во втором финале выступили 12 сильнейших могулисток, из них лишь 6 попали в суперфинал. По итогам второго финала казахстанка заняла 11 место, набрав 49.74 балла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955072-ty-rozhdennyy-chempion-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-po-mogulu-o-yulii-galyshevoy/