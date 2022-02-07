ОИ-2022: 8 февраля в гонку вступят биатлонисты и лыжники

Александр Мухин. Фото: instagram.com/biathlon_kaz/

Вышло расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине на 8 февраля, передает NUR.KZ.

Завтра на старт выйдут лыжники (мужской и женский спринт, квалификация) и биатлонисты (индивидуальная гонка, 20 км).

Также на дистанции 1500 метров у мужчин будет состязаться конькобежец Дмитрий Морозов.

Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 8 февраля:

Лыжные гонки

14:00 (по времени Нур-Султана). Женщины, спринт, квалификация

Ксения Шалыгина, Ирина Быкова, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина

14:50. Мужчины, спринт, квалификация

Евгений Величко, Виталий Пухкало

Биатлон

14:30. Мужчины, индивидуальная гонка 20 км

Александр Мухин, Владислав Киреев

Конькобежный спорт

16:30. Мужчины, 1500 метров

Дмитрий Морозов

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955030-oi-2022-8-fevralya-v-gonku-vstupyat-biatlonisty-i-lyzhniki/