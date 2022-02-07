ОИ-2022: 8 февраля в гонку вступят биатлонисты и лыжники

Вышло расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине на 8 февраля, передает NUR.KZ.
Завтра на старт выйдут лыжники (мужской и женский спринт, квалификация) и биатлонисты (индивидуальная гонка, 20 км).
Также на дистанции 1500 метров у мужчин будет состязаться конькобежец Дмитрий Морозов.
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 8 февраля:
Лыжные гонки
14:00 (по времени Нур-Султана). Женщины, спринт, квалификация
Ксения Шалыгина, Ирина Быкова, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина
14:50. Мужчины, спринт, квалификация
Евгений Величко, Виталий Пухкало
Биатлон
14:30. Мужчины, индивидуальная гонка 20 км
Александр Мухин, Владислав Киреев
Конькобежный спорт
16:30. Мужчины, 1500 метров
Дмитрий Морозов
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955030-oi-2022-8-fevralya-v-gonku-vstupyat-biatlonisty-i-lyzhniki/