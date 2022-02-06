Лыжник Виталий Пухкало финишировал 32-м в скиатлоне на ОИ-2022

Виталий Пухкало. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские лыжники выступили в мужском скиатлоне (15км+15км) на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

К сожалению, казахстанцы Виталий Пухкало и Евгений Величко не сумели попасть в ТОП-30.

Виталий финишировал 32-м, проиграв победителю гонки 7 минут и 35 секунд. Евгений же отстал от первого места на круг.

Олимпийским чемпионом в скиатлоне стал россиянин Александр Большунов. Второе место занял его соотечественник Денис Спицов. Тройку призеров замкнул Иво Нисканен из Финляндии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954801-lyzhnik-vitaliy-puhkalo-finishiroval-32-m-v-skiatlone-na-oi-2022/