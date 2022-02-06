ОИ-2022: могулистка Юлия Галышева пробилась во второй финал

Юлия Галышева. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская могулистка Юлия Галышева пробилась во второй финал на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

В первом финале Юлия набрала 74.97 баллов и успешно прошла в следующий раунд.

Напомним, что во втором финале выступят 12 сильнейших могулисток, из них лишь 6 выйдут в суперфинал.

Отметим, что на Олимпийских играх-2018 Юлия Галышева взяла бронзу в женском могуле.

Второй финал начнется сегодня в 18:05 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954813-oi-2022-mogulistka-yuliya-galysheva-probilas-vo-vtoroy-final/