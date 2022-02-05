"Буду бороться за медали": конькобежка Морозова выступила на дистанции 3000 метров

Надежда Морозова. Фото: Сали Сабиров, НОК Казахстана

Казахстанская конькобежка Надежда Морозова стартовала на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

На дистанции 3000 метров Надежда заняла 13 место, показав время 4:04,07.

Чемпионкой же стала нидерландка Ирен Схаутен, которая установила олимпийский рекорд (3:56,93). Серебро завоевала итальянка Франческа Лоллобриджида (3:58,06), тройку лучших замкнула Изабелль Вейдеманн из Канады (3:58,64).

"Конечно, хочется быстрее и лучше. Буду стараться бороться за медали. Я уверена на сто процентов, что принесу в копилку Казахстана медаль.

Для меня предпочтительная дистанция 1500 метров. Все силы отдам на эту дистанцию, постараюсь попасть в призеры" - заявила Морозова корреспонденту NUR.KZ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954739-budu-borotsya-za-medali-konkobezhka-morozova-vystupila-na-distantsii-3000-metrov/