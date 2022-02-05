ОИ-2022: Дмитрий Рейхерд занял 8 место в мужском могуле

Дмитрий Рейхерд. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд не сумел попасть в суперфинал на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Во втором финале опытный Дмитрий занял 8 место, набрав 76.77 баллов. Данный результат не позволил ему выйти в главный финал, где выступят шесть сильнейших могулистов.

Таким образом, Рейхерд завершил выступление в мужском могуле. Напомним, что ранее квалификацию не сумел пройти казахстанец Павел Колмаков.

Стоит отметить, что на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Дмитрий Рейхерд также был восьмым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954753-oi-2022-dmitriy-reyherd-zanyal-8-mesto-v-muzhskom-mogule/