Форму спортсменов из Казахстана на ОИ-2022 назвали одной из самых стильных

Сборная Казахстана. Фото: instagram.com/olympickz

Журналист Forbes составил список самых стильных форм, в которых спортсмены выступают на Олимпийских играх в Пекине. Казахстанская экипировка вошла в эту подборку и была отмечена как "модная дипломатия в лучшем виде".

Спортсмены из разных стран приезжают на Олимпиаду показать свой профессионализм, мастерство и забрать главные призы, и, конечно, приятно это сделать в красивой национальной форме.

"Все внимание приковано к Team Qazaqstan", – пишет журналист Forbes, отметив три причины.

Во-первых, Алматы проиграл Пекину заявку на проведение Олимпийских игр 2022 года, отстав на четыре голоса. Во-вторых, Международный олимпийский комитет одобрил редкую смену названия после того, как Казахстан перешел с кириллицы на латиницу, что повлияло на написание его названия. В-третьих, на Олимпиаде в Токио на зрителей произвела впечатление яркая форма казахстанских спортсменов.

Для сборной Казахстана экипировку представила компания ZIBROO.

"Синий и белый цвета коллекции олицетворяют лед и снег, а черный символизирует удачу. Учитывая геополитические потрясения в регионе, это была модная дипломатия в лучшем проявлении", – говорится в статье.

Автор статьи отмечает и формы других стран.

Команда из США представлена в экипировке, созданной модным дизайнером Ральфом Лореном. Он использовал высокотехнологичную ткань Intelligent Insulation, которая способна адаптироваться к низким температурам, создавая дополнительный слой утеплителя. Американская сборная появится на открытии в экипировке цветов флага страны.

Канадских спортсменов на Олимпиаду одевала компания Lululemon, которая изначально создавала форму для йоги.

По словам авторов экипировки, они добились такого завораживающего эффекта от формы, сочетая пять оттенков красного цвета. Кроме того, одежда изготовлена ​​из водостойкого, антимикробного синтетического текстиля нового поколения.

России до сих пор нельзя выступать на Играх под своим флагом и использовать символику страны в форме.

"Zasport – официальный производитель олимпийской формы с 2017 года – выпустил коллекцию, пропитанную трехцветным наследием Москвы и использующую культовые географические очертания", – говорится в материале.

Отмечается, что дизайнер Анастасия Задорина добавила цвет Цин – лазурный оттенок, ассоциирующийся в китайской культуре со здоровьем и гармонией.

Для сборной Швеции экипировку представил Масахико Фурута, главный дизайнер Uniqlo. Одежда ориентирована на контроль потоотделения и температуры тела.

Команда из Германии будет в форме, созданной Adidas. В экипировке преобладают цвета флага – черный, красный и золотой. По словам дизайнеров, такая палитра вселяет "мятежный оптимизм" в погоне за спортивной историей и личным благополучием.

Сборная Германии. Фото: Anthony Wallace - Pool/Getty Images

В этом году форму для китайской сборной производит ANTA. Концепция дизайна вдохновлена ​​китайским иероглифом Чжун, который можно перевести как "средний" и часто символизирует лояльность. Самонагревающееся термобелье и нескользящая подошва нового поколения на ботинках дополняют список новшеств.

Сборная Китая. Фото: Mao Jianjun/China News Service via Getty Images

Напомним, впервые в истории роботы передали олимпийский огонь под водой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954586-formu-sportsmenov-iz-kazahstana-na-oi-2022-nazvali-odnoy-iz-samyh-stilnyh-v-pekine/