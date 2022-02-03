ОИ-2022: Рейхерд и Колмаков выступили в квалификации по могулу

Дмитрий Рейхерд. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские могулисты Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков выступили в первой квалификации на ОИ-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Дмитрию Рейхерду не хватило двух строчек, чтобы преодолеть квалификацию с первой попытки. Он занял 12-е место (75.43 баллов). Павел Колмаков показал 17-й результат (74.09).

Лучшим в первой квалификации оказался олимпийский чемпион Микаэль Кингсбери из Канады - 81.15.

Напомним, что ранее прошел первый отбор у женщин. Среди казахстанок выше всех расположилась Аяулым Амренова - 16 место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954493-oi-2022-reyherd-i-kolmakov-vystupili-v-kvalifikatsii-po-mogulu/