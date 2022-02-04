"Сложные затяжные подъемы": Чингиз Ракпаров показал тренировку на трассе Олимпиады (видео)

Чингиз Ракпаров на склоне: instagram.com/chingizrakparo

Представитель сборной Казахстана по лыжному двоеборью Чингиз Ракпаров поделился видео с тренировки на олимпийской трассе в Чжанцзякоу, передает NUR.KZ.

В столице Китая впервые в истории Игр роботы передали друг другу факел Олимпиады под водой.

Отмечается, что факел Олимпиады горит на газообразном топливе, который не загрязняет воздух. Как пояснили авторы этого факела, чтобы огонь горел постоянно, им нужно было решить проблему с разницей температуры и давления.

Тем временем спортсмены с головой окунулись в тренировочный процесс. Накануне представитель сборной Казахстана по лыжному двоеборью Чингиз Ракпаров поделился живописным роликом, снятым на трассе Чжанцзякоу.

"Провели тренировку на лыжной трассе Чжанцзякоу, где будут проходить Олимпийские игры. Трасса не простая, сложные затяжные подъемы, низкая температура.

Думаю, вечером до -20 градусов будет доходить, местами сильный ветер, и высота 1700 метро", - рассказал спортсмен (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Видео впечатлило пользователей и спровоцировало новый поток поддержки и добрых пожеланий.

"Лучший", "Крутой парень", "Крепкой удачи", "Дерзкий", "Полный вперед", "Ты справишься, мы верим", "Удачи", - отреагировали болельщики.

Как известно, Олимпийские игры в Пекине состоятся 4-20 февраля, Паралимпиада - 4-13 марта. Предстоящие Игры примечательны тем, что соревнования пройдут сразу в трех кластерах - Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954553-slozhnye-zatyazhnye-podemy-chingiz-rakparov-pokazal-trenirovku-na-trasse-olimpiady-video/