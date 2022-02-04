"Летающие лыжницы" Амренова и Граур показали фото с первого выступления на Олимпиаде

Аяулым Амренова во время первого выступления на Олимпиаде: instagram.com/aaika1

Казахстанские могулистки Аяулым Амренова, Олеся Граур и Анастасия Городко выступили в первой квалификации зимних Олимпийских игр в Пекине, передает NUR.KZ.

Как известно, в женском отборе от Казахстана на старт вышли Аяулым Амренова, Олеся Граур и Анастасия Городко.

К сожалению, никому из них не удалось преодолеть квалификацию с первой попытки. Аяулым Амренова заняла 16-е место (66.82 баллов), Олеся Граур завершила отбор на 23-м месте - 57.18. Анастасия Городко не смогла финишировать, сойдя с трассы.

Лучший результат по итогам первой квалификации показала австралийка Энтони Джакара (83.75).

Тем временем казахстанские могулистки Аяулым Амренова и Олеся Граур опубликовали в соцсетях фотографии с первого выступления.

"Сегодня прошла 1-я квалификация, и закончила я ее на 16 месте. Вторая квалификация и финалы пройдут 6 февраля.

Так что не сдаемся, только вперед, вперед, вперед", - подписала снимки Аяулым (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Болельщики одарили спортсменок словами поддержки, пожелали им удачи и новых вершин.

"Желаю "троице" на первом фото занять весь пьедестал: "Надо метить выше цели, чтобы попасть в цель", "Удача с Вами, девочки",

"Ну, шикарны, ничего не сказать, удачи вам!!!", "Ты большая Молодец!!! И конечно же, удачи вам всем", "Удачи вам, только вперед", - отреагировали подписчики.

Как известно, Олимпийские игры в Пекине состоятся 4-20 февраля, Паралимпиада - 4-13 марта. Предстоящие Игры примечательны тем, что соревнования пройдут сразу в трех кластерах - Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954552-letayuschie-lyzhnitsy-amrenova-i-graur-pokazali-foto-s-pervogo-vystupleniya-na-olimpiade/