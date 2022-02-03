Казахстанец заплатил 200 тыс. тенге за фальшивую бронь в отеле Бурабая

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Мужчина заплатил 200 тысяч тенге за бронь в отеле, но оказался обманут мошенниками. Сотрудники полиции установили личность подозреваемой, сообщается на официальном сайте МВД РК Polisia.kz.

В отдел полиции Бурабайского района 1 января обратился житель Карагандинской области. Он рассказал, что забронировал место в одном из отелей в поселке Бурабай.

Приехав 31 декабря в назначенное место, мужчина понял, что страница, через которую он общался с якобы сотрудницей отеля, оказалась поддельной.

Полицейские установили, что в декабре 2021 года неизвестные создали фейковый Instagram-аккаунт одной из баз отдыха поселка Бурабай. Мошенница, общавшаяся с потерпевшим, предлагала услуги онлайн-бронирования через эту страницу. Уловка сработала: мужчина отправил неизвестным 200 тысяч тенге через банковское приложение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские выявили подозреваемую. Ею оказалась 21-летняя жительница поселка Бурабай.

На данный момент, как сообщили в полиции, начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954385-kazahstanets-zaplatil-200-tys-tenge-za-falshivuyu-bron-v-otele-burabaya/