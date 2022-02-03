ОИ-2022: казахстанские могулистки выступили в квалификации

Анастасия Городко, Олеся Граур и Аяулым Амренова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские могулистки выступили в первой квалификации зимних Олимпийских игр в Пекине, передает NUR.KZ.

В женском отборе от Казахстана на старт вышли Аяулым Амренова, Олеся Граур и Анастасия Городко. К сожалению, никому из них не удалось преодолеть квалификацию с первой попытки.

Аяулым Амренова заняла 16-е место (66.82 баллов), Олеся Граур завершила отбор на 23-м месте - 57.18. Анастасия Городко не смогла финишировать, сойдя с трассы.

Лучший результат по итогам первой квалификации показала австралийка Энтони Джакара (83.75).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954482-oi-2022-kazahstanskie-mogulistki-vystupili-v-kvalifikatsii/