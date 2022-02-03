Пекин-2022: какое место занимает Казахстан по количеству участников Олимпиады

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Завтра в Пекине стартуют Олимпийские игры 2022 года. На Олимпиаде спортсмены из разных уголков мира поборются за 109 комплектов медалей по 7 видам спорта. Корреспондент KAZ.NUR.KZ предлагает вниманию читателей рейтинг стран по количеству спортсменов на Олимпиаде.

По известным на сегодняшний день данным, на Олимпиаде примут участие более 4 тысяч спортсменов из 91 страны. В Зимних играх впервые участвуют Саудовская Аравия и Гаити.

По количеству спортсменов лидирует США. У американцев самая большая делегация - 223 спортсмена. На втором месте Канада - 215 спортсменов. Третье место заняли российские спортсмены. Наши северные соседи прилетели на Зимние игры с 212 спортсменами. От имени Китая будут соревноваться 177 спортсменов, среди них трое спортсменов - этнические казахи.

От Казахстана в Пекин прибыли 34 спортсмена, получившие 87 путевок. Казахстанские спортсмены будут соревноваться в 8 видах спорта: лыжные гонки, фристайл акробатика и могул, конькобежный спорт, шорт-трек, биатлон, горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954405-pekin-2022-kakoe-mesto-zanimaet-kazahstan-po-kolichestvu-uchastnikov-olimpiady/