"Алга, Казахстан": Шурыга, Шалыгина и Кузин провели тренировку перед стартом Олимпиады

Ангелина Шурыга на фоне Олимпийских колец: instagram.com/alllinsan

4 февраля на Национальном стадионе Пекина будет зажжен главный котел. Лучшие спортсмены со всего мира будут бороться за призовые места в течение двух недель.

Тем временем казахстанские спортсмены продолжают предолимпийские тренировки в Китае.

В лыжных гонках в этом году нашу страну будут представлять двое мужчин и пять женщин. Это Виталий Пухкало, Евгений Величко, Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Надежда Степашкина и Ангелина Шурыга.

Накануне Ангелина Шурыга и Ксения Шалыгина поделились свежими кадрами с тренировок на склоне и рассказали о своих впечатлениях.

Ангелина Шурыга

В публикации Ангелина также поблагодарила доброжелательного незнакомца, который крикнул ей вслед во время ускорения ободряющую фразу: "Алга, Казахстан".

"Отсутствие хорошей камеры щадит вас от моих историй, как у Ольги Бузовой. Но пока ловите фоточку с кольцами, скорее всего, будут еще.

Среди этой суеты вокруг вируса стоять здесь и фотографироваться на лыжах в -20 еще сложнее, потому, что после отборов можно и не добраться сквозь череду ПЦР-тестов, больных людей и заполнения кучи документов. Так что вот, я просто рада быть здесь.

Кстати, отдельное спасибо тому человечку, который крикнул "Алга, Казахстан" мне на ускорении. P.S. это не наша команда, кто это, без понятия", - гласит подпись к снимку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Ксения Шалыгина

Ксения Шалыгина в своем Instagram поделилась аналогичным снимком со склона на фоне Олимпийских колец.

"Ну, что, вот и первые Олимпийские игры. Погода холодная, как в Казахстане", - лаконично подписала фото спортсменка.

Денис Кузин

Ранее свежей публикацией поделился и представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Денис Кузин. Спортсмен опубликовал снимок с предолимпийской тренировки на льду.

"Подготовка к старту идет полным ходом", - отметил он.

Публикации спортсменов вызвали широкий резонанс среди публики. Болельщики одарили своих фаворитов комплиментами и словами поддержки.

"Удачи Вам и нашей сборной! И да прибудет с Вами сила", "Пусть фортуна улыбается тебе", "Держим кулачки за ребят", "Только вперед, мы с вами", "Сил и терпения, Алина! Риддер с Вами",

"Мы верим в Ваше достойное выступление!!!", "Олимпийской медали тебе, Чемпион", "Удачи, Денис", "Болеем за нашу команду", "Молодцы", "Ксения, удачи тебе", - гласят комментарии подписчиков.

Как известно, Олимпийские игры в Пекине состоятся 4-20 февраля, Паралимпиада - 4-13 марта. Предстоящие Игры примечательны тем, что соревнования пройдут сразу в трех кластерах - Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.

Список спортсменов по фристайл-могулу: Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Олеся Граур, Анастасия Городко, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков.

Казахстан в лыжной акробатике представят Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева и Шерзод Хаширбаев.

В горнолыжном спорте казахстанец Захар Кучин выступит в двух дисциплинах – слаломе и гигантском слаломе, а Александра Троицкая - в женском слаломе.

Сергей Ткаченко и Данил Васильев поборются в состязаниях по прыжкам на лыжах с трамплина, а в лыжном двоеборье страну представит Чингиз Ракпаров. Он войдет в историю как первый казахстанец, принявший участие в Олимпиаде по этому виду спорта.

По биатлону: Галина Вишневская-Шепоренко, Александр Мухин и Владислав Киреев. По конькобежному спорту: Надежда Морозова, Екатерина Айдова, Дмитрий Морозов, Иван Аржаников и Денис Кузин.

В забегах по шорт-треку выступят пятеро казахстанских спортсменов. Это - Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Яна Хан и Ольга Тихонова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954363-alga-kazahstan-shuryga-shalygina-i-kuzin-proveli-trenirovku-pered-startom-olimpiady/