ОИ-2022: казахстанские спортсмены сегодня выступят в первых соревнованиях

Фото: Национальный Олимпийский комитет Казахстана

Национальный Олимпийский комитет Казахстана предоставил расписание событий и выступлений казахстанских спортсменов на ОИ-2022.

Сегодня, 3 февраля, в квалификационных соревнованиях выступят казахстанские фристайл-могулисты - Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Анастасия Городко, Олеся Граур, Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд.

В 16:00 часов (по Нур-Султану) выступят женщины, в 17:45 - мужчины.

В 20:00 часов (по Нур-Султану) состоится официальная тренировка по прыжкам на лыжах с трамплина. В ней задействованы казахстанские спортсмены - Сергей Ткаченко, Даниил Васильев.

Разница во времени между Нур-Султаном и Пекином составляет три часа.

Официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 4 февраля.

Ранее мы писали, что казахстанские могулисты провели предолимпийскую тренировку в китайском Чжанцзякоу.

Предсказывайте результаты Зимней Олимпиады и выигрывайте на Parimatch. Новым игрокам + 300% к первому депозиту от онлайн-букмекера №1 в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954352-oi-2022-kazahstanskie-sportsmeny-segodnya-vystupyat-v-pervyh-sorevnovaniyah/