ОИ-2022: казахстанские могулисты провели тренировку в Чжанцзякоу

Дмитрий Рейхерд. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Команда Казахстана по фристайл-могул продолжает предолимпийские тренировки в Китае, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Вчера спортсмены опробовали олимпийскую трассу и готовятся к первому старту, который состоится уже 3 февраля.

Напомним, на Играх в Пекине выступят шесть казахстанских могулистов: Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Олеся Граур и Анастасия Городко.

Добавим, что могулисты проживают и тренируются в горном Чжанцзякоу, который является третьим и самым дальним кластером на олимпийской карте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954218-oi-2022-kazahstanskie-mogulisty-proveli-trenirovku-v-chzhantszyakou/