Как выглядят медали Олимпиады-2022 в Пекине (фото)

Олимпиада-2022. Фото: olympic.kz

4 февраля на Национальном стадионе Пекина будет зажжен главный котел. Лучшие спортсмены со всего мира будут бороться за призовые места в течение двух недель. О том, какие медали будут вручены победителям и призерам Олимпийских игр-2022, читайте в материале корреспондента KAZ.NUR.KZ.

В Пекине состоялась презентация Олимпийских медалей. Название медали "Тонг Ксинь", что в переводе означает "вместе как единое целое". Дизайн награды на первый взгляд кажется простым, но все же имеет свои особенности.

Например, на лицевой стороне в центре выгравированы 5 колец, символизирующих дружбу и единение спортсменов, и великолепие зимних Олимпийских игр.

Золотые, серебряные и бронзовые медали напоминают по форме медали летних Игр 2008 года.

Медали Олимпийских игр-2022. Фото: Самат Торекул

Таким образом они подчеркивают тот факт, что Пекин – первый в мире город проведения и летних, и зимних Олимпийских игр. Под изображением 5 колец выгравирована надпись XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022. Медаль также украсили традиционными китайскими узорами.

Стоит отметить, что пьедестал для победителей и призеров Олимпиады в Пекине изготовлен из экологически чистых и переработанных материалов.

Небесно-голубой — основной цвет Зимних игр 2022 года. Снег и лед также хорошо гармонируют с выбранным цветом. Поверхность пьедестала покрыт специальным противоскользящим материалом. Пьедестал можно быстро собрать и разобрать как конструктор.

Предсказывайте результаты Зимней Олимпиады и выигрывайте на Parimatch. Новым игрокам + 300% к первому депозиту от онлайн-букмекера №1 в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954312-kak-vyglyadyat-medali-olimpiady-2022-v-pekine-foto/