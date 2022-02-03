"Наша гордость": Павел Колмаков восхитил фото с первой тренировки на Олимпиаде в Пекине

Павел Колмаков на первой тренировке в Пекине: instagram.com/kolmakov_pavel

Представитель команды Казахстана по фристайл-могулу Павел Колмаков поделился эпичными кадрами со склона и своими впечатлениями от предолимпийских тренировок в Китае.

В этом году Казахстан по фристайл-могулу на Олимпиаде представляют Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Анастасия Городко, Олеся Граур, Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд.

На днях спортсмены опробовали олимпийскую трассу и теперь готовятся к первому старту, который состоится уже сегодня, 3 февраля.

Накануне на своей странице в Instagram Павел Колмаков поделился живописными кадрами со своей первой предолимпийской тренировки в Пекине. Спортсмен опубликовал пост за день до своего официального выступления на Олимпиаде-2022.

Публикация не осталась незамеченной и спровоцировала бурную поддержку со стороны подписчиков. Менее, чем за сутки, пост набрал сотни лайков и множество комментариев.

"Только вперед! Мы вас верим! Вы лучший! Наша гордость", "Красавчик. Топим за тебя, брат", - отреагировали болельщики (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Ранее Павел Колмаков дал небольшое интервью, в котором рассказал о трассе и об ожиданиях от Олимпиады-2022.

"Трасса отличная. Полностью соответствует олимпийским стандартам...Тут она немного жесткая.

Перепрыгиваем сейчас с трамплина. Настрой отличный, боевой. Все у нас хорошо, ничего не тревожит", - поделился Павел Колмаков в беседе с Olympic.kz.

Отметим, что казахстанский фристайлист Павел Колмаков в свои 25 лет является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в могуле.

Как известно, Олимпийские игры в Пекине состоятся 4-20 февраля, Паралимпиада - 4-13 марта. Предстоящие Игры примечательны тем, что соревнования пройдут сразу в трех кластерах - Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954350-nasha-gordost-pavel-kolmakov-voshitil-foto-s-pervoy-trenirovki-na-olimpiade-v-pekine/