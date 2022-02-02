Александра Троицкая произвела фурор снимком с олимпийской чемпионкой Микаэлой Шиффрин

Представляющая Казахстан в горнолыжном спорте Александра Троицкая поделилась с подписчиками редким кадром, опубликовав снимок с легендарной американской горнолыжницей Микаэлой Полин Шиффрин.
На опубликованном фото казахстанская спортсменка запечатлена со звездой горнолыжного спорта, двукратной олимпийской чемпионкой, шестикратной чемпионкой мира, трехкратной обладательницей Кубка мира в общем зачете и многократной победительницей этапов Кубка мира.
Все эти регалии принадлежат 26-летней спортсменке Микаэле Шиффрин. Сколько еще рекордов побьет феноменальная американка в будущем – можно только представлять.
"С лучшей в мире", - подписала снимок Александра Троицкая.
Казахстанская горнолыжница также добавила, что им удалось потренироваться вместе на склоне.
Фотография произвела фурор среди подписчиков. Менее чем за сутки снимок набрал сотни лайков и десятки восторженных комментариев. Равнодушным не остался никто.
"Топовое фото. Круто", "Как же это круто", "Вау", "Лучшая горнолыжница, ну, и Шиффрин тоже ничего", "Мы болеем за тебя!!! Удачи", "Лучшие", "Крутышка", "Прекрасное фото", - гласят комментарии болельщиков (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)
Как известно, Олимпийские игры в Пекине состоятся 4-20 февраля, Паралимпиада - 4-13 марта. Предстоящие Игры примечательны тем, что соревнования пройдут сразу в трех кластерах - Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954152-aleksandra-troitskaya-proizvela-furor-snimkom-s-olimpiyskoy-chempionkoy-mikaeloy-shiffrin/