"Арена шикарная": конькобежка Надежда Морозова рассказала о тренировках в Пекине

Надежда Морозова: instagram.com/nadezhdamorozova98

Надежда Морозова, представитель команды Казахстана по конькобежному спорту, готовится к Олимпиаде в Пекине. Накануне спортсменка поделилась с болельщиками свежими фотографиями с тренировок, передает NUR.KZ.

Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Надежда Морозова показала, как проходит подготовка к Олимпиаде-2022 в Пекине. Спортсмены тренируются в условиях антиковидных ограничений.

"Ровно 4 дня до открытия зимних Олимпийских игр и 5 дней до моей дистанции 3000 метров", - подписала публикацию Надежда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Подписчики отозвались в комментариях бурной поддержкой и добрыми пожеланиями.

"Удачи", "Пушка, заряжай", "Удачи и победы", "Болеем и переживаем", "Надя, наша вера и сила духа с тобой", "Удачи, мы с тобой", - отреагировали болельщики.

Ранее в интервью Olympic.kz Надежда рассказала о том, как проходят предолимпийские тренировки в Пекине.

"Тренировочный цикл начался позавчера, работаем! Сегодня бегу тренировочный старт на 1000 метров, чтобы взбодриться перед официальным стартом.

Атмосфера, если честно, тревожная, везде в маске надо ходить, даже на улице в олимпийской деревне. Вот это немного напрягает. Но в целом у нас все хорошо. Двигаемся по плану.

Арена шикарная, радует глаз. Цветовая гамма супер, здесь приятно находиться. Лед скользкий, будем надеяться, что к старту он станет еще лучше", - поделилась спортсменка.

Как известно, Олимпийские игры в Пекине состоятся 4-20 февраля, Паралимпиада - 4-13 марта.

Соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх стартуют 5 февраля на Национальном конькобежном стадионе Пекина. От Казахстана выступят пятеро атлетов.

К слову, зимняя Олимпиада пройдет в период каникул по случаю Китайского Нового года, поэтому иностранные гости смогут окунуться в атмосферу самого главного в году китайского праздника.

По случаю которого деревни украсят традиционными красными фонариками и вырезанными из красной бумаги иероглифами "счастье".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1953964-arena-shikarnaya-konkobezhka-nadezhda-morozova-rasskazala-o-trenirovkah-v-pekine/