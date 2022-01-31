"Утро в Пекине": Яна Хан и другие спортсмены показали условия жизни в Олимпийской деревне

Абзал Ажгалиев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Китай постепенно окутывает духом Олимпийских игр. Спортсмены уже прибыли в деревню. Если забыть про пандемию, предстоящий праздник уже ощущается. Особенно через посты атлетов в социальных сетях.

"Удобства" Олимпийской деревни уже успели оценить казахстанские спортсмены.

Так, представляющая страну в шорт-треке Яна Хан поделилась свежим видео на своей странице в Instagram. Девушка назвала ролик "утро в Пекине своими глазами".

На видео продемонстрированы комфортабельные автобусы для олимпийской сборной, утренний город, а также локация для тренировок.

Ранее представитель сборной Казахстана по лыжному двоеборью Чингиз Ракпаров остался доволен местным питанием и даже снял краткий обзор столовой в Олимпийской деревне.

Живописными кадрами с горнолыжных склонов в Пекине поделилась Александра Троицкая, представляющая Казахстан в горнолыжном спорте.

Болельщики поблагодарили Александру за долгожданные кадры и пожелали спортсменке удачи на олимпийском поприще.

"Спасибо за фото и видео с олимпийских игр, взгляд изнутри", "Видео просто бомба", "Молодец, Сашулька, что нас не забываешь и делишься своими впечатлениями", - гласят комментарии подписчиков (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Тем временем казахстанские могулисты тоже преступили к предолимпийским тренировкам в Китае.

Представляющая страну Олеся Граур поделилась яркой фотографией на фоне олимпийский колец.

"Это мы сидим в кольцах, а не у мамы на шее", - гласит шутливая подпись к снимку.

Также первыми кадрами с подготовки к Олимпийским играм-2022 в своих Instagram поделились Дмитрий Рейхерд, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова, Адиль Галиахметов, Яна Хан и другие казахстанские спортсмены.

Как известно, Олимпийские игры в Пекине состоятся 4-20 февраля, Паралимпиада - 4-13 марта.

Зимняя Олимпиада пройдет в период каникул по случаю Китайского Нового года, поэтому иностранные гости смогут окунуться в атмосферу самого главного в году китайского праздника.

По случаю которого деревни украсят традиционными красными фонариками и вырезанными из красной бумаги иероглифами "счастье".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1953774-utro-v-pekine-yana-han-i-drugie-sportsmeny-pokazali-usloviya-zhizni-v-olimpiyskoy-derevne/