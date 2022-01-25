Определился состав олимпийской сборной Казахстана на Игры-2022 в Пекине

Юлия Галышева. Фото: olympic.kz

Главные тренеры команд по зимним видам спорта определили состав олимпийской сборной Казахстана в Пекине-2022, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Нашу страну на главном старте представят 34 спортсмена.

По решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) команде Казахстана по лыжным гонкам присуждена дополнительная квота, позволяющая участвовать в пяти дисциплинах, и еще одна в могуле.

В лыжных гонках страну представят двое мужчин и пять женщин: Виталий Пухкало, Евгений Величко, Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Надежда Степашкина и Ангелина Шурыга.

В состязаниях по фристайл-могулу в борьбу вступят Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Олеся Граур, Анастасия Городко, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков. В акробатике честь страны будут защищать Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева и Шерзод Хаширбаев.

В горнолыжном спорте казахстанец Захар Кучин выступит в двух дисциплинах – слаломе и гигантском слаломе, у женщин участие в слаломе примет Александра Троицкая.

Казахстанцы Сергей Ткаченко и Данил Васильев поборются в состязаниях по прыжкам на лыжах с трамплина. Чингиз Ракпаров станет первым казахстанцем, выступившем в лыжном двоеборье на Олимпийских играх.

В состязаниях по биатлону на старт выйдут Галина Вишневская-Шепоренко, Александр Мухин и Владислав Киреев.

Также путевки на Олимпиаду по конькобежному спорту оформили Надежда Морозова, Екатерина Айдова, Дмитрий Морозов, Иван Аржаников и Денис Кузин.

В забегах по шорт-треку выступят пятеро казахстанских мастеров короткой дорожки: Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Яна Хан и Ольга Тихонова.

Таким образом, казахстанские спортсмены смогли оформить 87 лицензий на зимнюю Олимпиаду. Знаменосцами сборной были назначены шорт-трекист Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова.

Напомним, что зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. На них разыграют 109 комплектов медалей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1952915-opredelilsya-sostav-olimpiyskoy-sbornoy-kazahstana-na-igry-2022-v-pekine/