ОИ-2022: Чингиз Ракпаров представит Казахстан в лыжном двоеборье

Чингиз Ракпаров. Фото: instagram.com/chingizrakparov/

Казахстанский спортсмен Чингиз Ракпаров завоевал лицензию в лыжном двоеборье на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Дильшат Мираев.

"На международных соревнованиях по набранным очкам мы смогли завоевать путевку на Олимпиаду. Это первая в истории Казахстана лицензия в этом виде спорта. Ее автором стал Чингиз Ракпаров, молодой спортсмен 1995 года рождения. Для него эта Олимпиада будет большим опытом, мы гордимся его результатом.

У нас был шанс получить вторую путевку. Еще один спортсмен стоял в ряду претендентов. Однако немного не хватило очков" - заявил Мираев.

Напомним, что Чингиз Ракпаров трижды участвовал в мировом первенстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1952894-oi-2022-chingiz-rakparov-predstavit-kazahstan-v-lyzhnom-dvoebore/