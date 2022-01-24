Пекин-2022: олимпийские деревни начали принимать гостей

Олимпиада-2022. Фото: olympic.kz

Олимпийские деревни Игр-2022 в Пекине начали принимать первых гостей, пишет сайт euronews.com.

Официальное открытие состоится 27 января, но в свои дома уже заехали представители более 20 стран.

Из-за строгих антиковидных мер все прибывающие из-за рубежа атлеты, члены официальных делегаций и журналисты будут помещены в "пузыри".

При этом власти Китая сообщили, что выявили 72 инфицированных коронавирусом среди членов иностранных делегаций. К настоящему времени среди атлетов заразившихся не обнаружено.

Напомним, что соревнования Олимпиады пройдут в трех ключевых кластерах: в Пекине, в столичном уезде Яньцин и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй. В связи с этим для проведения зимних Игр было построено три олимпийских деревни.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1952731-pekin-2022-olimpiyskie-derevni-nachali-prinimat-gostey/