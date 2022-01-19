Впервые на Олимпиаде название Казахстана представят на казахском языке

Зульфия Чиншанло на Олимпиаде в Токио. Фото: VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images

Казахстанские спортсмены на предстоящей Олимпиаде в Пекине впервые выйдут в экипировке, на которой название страны будет на казахском языке – QAZAQSTAN, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Международный олимпийский комитет одобрил изменение элемента формы с международного обозначения на национальный. Однако Казахстан в списке трехбуквенных кодов МОК останется под обозначением KAZ, так как аббревиатура используется в соответствии с международным стандартом.

"Написание страны – это ключевой акцент на любой экипировке во время Олимпиады, поэтому QAZAQSTAN на родном языке – очень важный шаг в идентификации сборной и всей страны в глазах мирового сообщества. Национальные элементы казахской культуры в дизайне формы всегда были важны, чтобы подчеркнуть традиции и самобытность народа", – говорится в заявлении НОК Казахстана.

Казахстанские спортсмены появятся в обновленной экипировке уже на предстоящей Олимпиаде в Пекине, которая стартует 4 февраля.

Ранее МОК пообещал на Олимпиаде в Пекине более строгие антиковидные меры, чем в Токио.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1951836-vpervye-na-olimpiade-nazvanie-kazahstana-predstavyat-na-kazahskom-yazyke/