Билеты на Олимпийские игры в Пекине отказались продавать жителям Китая

Пекинская Олимпийская башня. Иллюстративное фото: Lintao Zhang/Getty Images

Организаторы Зимних Олимпийских игр в Пекине отказались продавать билеты на игры жителям страны, передает Би-би-си.

Ранее организаторы игр заявили о недопуске иностранных зрителей. Но утверждали, что местная аудитория на мероприятия будет допущена. Теперь же, соблюдая антиковидные меры, были отменены планы по продаже билетов широкой аудитории в лице жителей Китая.

Билеты на Олимпийские игры будут распределены между отдельными группами зрителей через официальные организации. При этом пришедшие должны будут в обязательном порядке соблюдать антиковидные меры.

"Организаторы ожидают, что эти зрители будут строго соблюдать меры противодействия COVID-19 до, во время и после каждого мероприятия, чтобы помочь создать абсолютно безопасную среду для спортсменов", - говорится в сообщении организаторов.

Китай сообщил о новых 223 случаях заболевания COVID-19 за 16 января.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Паралимпийские игры должны начаться 4 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1951696-bilety-na-olimpiyskie-igry-v-pekine-otkazalis-prodavat-zhitelyam-kitaya/