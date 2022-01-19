Спортсмены Казахстана завоевали 82 лицензии в восьми видах спорта на Олимпиаде в Пекине

Олимпийская деревня в Пекине. Фото: Kyodo News via Getty Images

Накануне завершились квалификационные и рейтинговые соревнования по распределению лицензий Олимпиады в Пекине. Казахстанские спортсмены забрали 82 лицензии в восьми видах спорта, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстан завоевал 30 лицензий в лыжных гонках, еще девять лицензий забрал во фристайле. Спортсменам удалось получить пять лицензий в дисциплине могул и четыре в акробатике. По 12 лицензий выиграли конькобежцы и биатлонисты. В шорт-треке у нашей страны девять лицензий. Четыре лицензии у Казахстана в горнолыжном спорте и столько же - в прыжках на лыжах с трамплина, а также две лицензии у отечественной команды по лыжному двоеборью.

В олимпийскую сборную Казахстана пока входят 32 спортсмена. Но список может измениться, НОК ожидает от международных федераций результатов перераспределения лицензий в биатлоне, лыжных гонках, могуле и акробатике. Окончательное число спортсменов будет известно после 20 января.

Отмечается, что во время Игр обитатели олимпийской деревни будут каждый день сдавать тесты на COVID-19, а за их передвижением будут наблюдать по специальному приложению, установленному в телефонах.

Казахстанская команда вылетит в Китай 27 января. Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля.

Ранее команда Казахстана по шорт-треку огласила состав на сезон 2021/22.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1951842-sportsmeny-kazahstana-zavoevali-82-litsenziy-v-vosmi-vidah-sporta-na-olimpiade-v-pekine/