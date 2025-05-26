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Менеджер Рахмонова опроверг слухи о его поединке с бывшим чемпионом UFC

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Глава компании Ruby Sports & Entertainment Дэниэл Рубенштейн, представляющий интересы Шавката Рахмонова, опроверг в соцсети Х информацию о поединке "Номада" с Балалом Мухаммадом, передает NUR.KZ.

Ранее известный журналист и комментатор UFC Джон Аник поделился инсайдом о возможном поединке Рахмонова и бывшего чемпиона. По его словам, Шавкат и Белал должны сразиться в октябре на турнире UFC 321.

Рубенштейн отреагировал на эту новость.

"Лол, нет, это не так", - написал менеджер.

Стоит отметить, что Шавкат и Белал должны были встретиться в октагоне - в UFC дважды пытались организовать этот поединок, пока Мухаммад владел поясом чемпиона в полусреднем весе.

Первая попытка сорвалась из-за операции, которую перенес Белал, тогда на замену вышел Иэн Гэрри. Вторая попытка провалилась из-за травмы Рахмонова. Вместо казахстанца в октагон вышел австралиец Джек Делла Маддалена, который сумел отобрать чемпионский пояс у Белала Мухаммада.

В настоящий момент ожидается, что Маддалена подерется с Исламом Махачевым, который оставил свой пояс в легком весе, чтобы подняться в полусредний и стать чемпионом здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2248866-menedzher-rahmonova-oproverg-sluhi-o-ego-poedinke-s-byvshim-chempionom-ufc/