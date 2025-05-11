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Новый чемпион UFC появился в дивизионе Шавката Рахмонова

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Бойцы ММА Белал Мухаммад и Джек Делла Маддалена (слева направо)
Белал Мухаммад и Джек Делла Маддалена (слева направо). Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Американо-палестинский боец смешанного стиля (ММА) Белал Мухаммад проиграл австралийцу Джеку Делле Маддалене и потерял пояс UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило турнир UFC 315, который прошел в канадском Монреале. Мухаммад впервые защищал титул в полусреднем весе (до 77,1 кг), Делла Маддалена шел на пятой позиции в рейтинге дивизиона.

Поединок продлился все пять раундов и получился кровавым. Австралиец нанес значительный урон оппоненту и отразил большую часть попыток тейкдаунов.

По итогам 25 минут Делла Маддалена одержал победу единогласным решением судей (48:47, 48:47, 49:46) и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. 28-летний австралиец выиграл 18 боев подряд после двух поражений на старте карьеры.

На счету Мухаммада теперь 24 победы при четырех поражениях и одном поединке без результата. Перед боем с Деллой Маддаленой 36-летний американо-палестинский спортсмен занимал седьмое место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Напомним, что в конце прошлого года Мухаммад из-за проблем со здоровьем снялся с титульного поединка с Шавкатом Рахмоновым. В итоге в декабре казахстанец победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри и подтвердил статус главного претендента. Однако затем уже сам "Номад" из-за проблем со здоровьем не смог принять чемпионский бой. На данный момент Рахмонов занимает второе место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2243715-novyy-chempion-ufc-poyavilsya-v-divizione-shavkata-rahmonova/