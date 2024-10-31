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Титульный бой Шавката Рахмонова в UFC официально отменен

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

В команде казахстанского бойца смешанного стиля Шавката Рахмонова сообщили об отмене поединка против чемпиона полусреднего дивизиона UFC Белала Мухаммада, передает NUR.KZ.

Поединок за титул должен был пройти 8 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 310. Сегодня стала появляться информация от разных инсайдеров, что Мухаммад не сможет принять участие в бое.

Команда Рахмонова Dar Pro Team подтвердила срыв боя.

"Поединок Шавката Рахмонова против Белала Мухаммада отменен официально!" — сказано в сообщении.

В промоушене пока не комментировали эту ситуацию. Инсайдеры сообщали о травме Мухаммада, но сам американо-палестинский боец также не высказывался об отмене поединка.

Таким образом, на данный момент неизвестно, побьется ли Рахмонов на турнире UFC 310 с другим противником или будет исключен из карда.

Отметим, что последний раз казахстанец выступал в декабре прошлого года. В том бою он финишировал американца Стивена Вандербоя Томпсона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2181383-titulnyy-boy-shavkata-rahmonova-v-ufc-sorvalsya-pishut-smi/

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