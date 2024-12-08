Казахстанец Шавкат Рахмонов победил Иэна Гэрри и выиграл седьмой бой в UFC

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Шавкат Рахмонов одержал победу над ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 310, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов стало вторым по значимости событием шоу, которое прошло в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Перед очным поединком Рахмонов занимал третье место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC (до 77,1 кг), Мачадо Гэрри — седьмое.

Соперники осторожно начали бой, большую часть первого раунда казахстанец контролировал оппонента в клинче у сетки. Второй отрезок прошел в схожем формате. В третьем раунде Мачадо Гэрри действовал активнее и провел несколько результативных атак в стойке.

В четвертой пятиминутке Рахмонов оформил первый тейкдаун и развил преимущество в партере. В заключительном отрезке уже Мачадо Гэрри завладел инициативой в борьбе и попытался провести сабмишен, однако казахстанец смог выбраться из опасного положения.

В итоге бой продлился все пять раундов и завершился победой Рахмонова единогласным решением судей. Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 48-47.

Впервые в карьере "Номад" не смог победить досрочно. Суммарно 30-летний казахстанец выиграл все 19 боев в профессиональных MMA.

Мачадо Гэрри потерпел первое поражение в карьере. В активе 27-летнего ирландца осталось 15 побед.

Напомним, изначально Рахмонов должен был биться на UFC 310 за чемпионский пояс с Белалом Мухаммадом, однако американо-палестинский спортсмен снялся из-за проблем со здоровьем.

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