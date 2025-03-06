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Российский боец ММА Магомед Анкалаев признался, что нарушил пост в Рамазан

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Российский боец Магомед Анкалаев
Магомед Анкалаев. Иллюстративное фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец Магомед Анкалаев рассказал, что нарушил пост во время Рамазана из-за подготовки к предстоящему бою с бразильцем Алексом Перейрой, передает NUR.KZ со ссылкой на mma.metaratings.ru.

Претендент на пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе, российский боец Магомед Анкалаев рассказал, что нарушил пост во время Рамазана из-за подготовки к предстоящему бою с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 9 марта на турнире UFC 313.

"Я строго соблюдаю пост, но не на этой неделе. Мне приходится нарушать его, поскольку нужно обязательно пить воду, чтобы успешно сбросить вес. Однако с самого начала я соблюдал пост. И после боя, конечно, я также буду следовать правилам религии, как и должно быть", - приводит слова Анкалаева бразильское издание Agfight.

Напомним, бразильский боец смешанного стиля (MMA) Алекс Перейра одержал победу над американцем Халилом Раунтри-младшим на турнире UFC 307, и в третий раз защитил пояс UFC в полутяжелом весе. Всего в активе 37-летнего бразильца 12 побед при двух поражениях в профессиональных MMA.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев свою последнюю победу одержал над сербом Александром Ракичем на турнире UFC 308 в октябре 2024 года.

До этого, в июне прошлого года, Магомед Анкалаев бросил вызов бразильскому чемпиону Алексу Перейре, написав в соцсети, что он "лучший полутяжеловес на планете" и высказавшись в адрес Перейры. "Ребята, поверьте мне все, я нокаутирую Алекса Перейру. Мне не нужно с ним бороться, у этого парня нет подбородка, хотя я понимаю, что он очень опасен", - написал Анкалаев.

Позднее мы писали, что бразилец Алекс Перейра и россиянин Магомед Анкалаев проведут титульный поединок - согласно официальному анонсу, это противостояние возглавит турнир UFC 313.

На кону будет стоять пояс в полутяжелом весе, которым владеет Перейра. Анкалаев занимает первое место в рейтинге этого дивизиона.

Отмечалось, что поединок пройдет во время священного месяца Рамазан, что может сказаться на подготовке российского бойца, который исповедует ислам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2225978-rossiyskiy-boec-mma-magomed-ankalaev-priznalsya-chto-narushil-post-v-ramadan/