UFC официально анонсировал чемпионский бой Перейры и Анкалаева

Бразилец Алекс Перейра и россиянин Магомед Анкалаев проведут титульный поединок, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Абсолютного бойцовского чемпионата.
Согласно официальному анонсу, это противостояние возглавит турнир UFC 313, назначенный на 8 марта. Шоу пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
На кону будет стоять пояс в полутяжелом весе, которым владеет Перейра. Анкалаев занимает первое место в рейтинге этого дивизиона.
Стоит отметить, поединок пройдет во время священного месяца Рамазан, что может сказаться на подготовке российского бойца, который исповедует ислам.
Кроме того, в UFC анонсировали соглавное событие для этого же турнира. Вторым по значимости поединком вечера станет пятираундовое противостояние в легком весе между американцем Джастином Гэтжи и новозеландцем Дэном Хукером — третьим и шестым номерами дивизиона соответственно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2212908-ufc-oficialno-anonsiroval-chempionskiy-boy-aleksa-pereyry-i-magomeda-ankalaeva/