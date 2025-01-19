UFC официально анонсировал чемпионский бой Перейры и Анкалаева

Бразилец Алекс Перейра и россиянин Магомед Анкалаев проведут титульный поединок, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Абсолютного бойцовского чемпионата.

Согласно официальному анонсу, это противостояние возглавит турнир UFC 313, назначенный на 8 марта. Шоу пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

На кону будет стоять пояс в полутяжелом весе, которым владеет Перейра. Анкалаев занимает первое место в рейтинге этого дивизиона.

Стоит отметить, поединок пройдет во время священного месяца Рамазан, что может сказаться на подготовке российского бойца, который исповедует ислам.

Кроме того, в UFC анонсировали соглавное событие для этого же турнира. Вторым по значимости поединком вечера станет пятираундовое противостояние в легком весе между американцем Джастином Гэтжи и новозеландцем Дэном Хукером — третьим и шестым номерами дивизиона соответственно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.