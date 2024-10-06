Алекс Перейра оформил очередной нокаут и защитил титул UFC

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Алекс Перейра одержал победу над американцем Халилом Раунтри-младшим на турнире UFC 307, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило шоу в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Перед турниром Перейра владел поясом в полутяжелом весе (до 93 кг), Раунтри-младший занимал восьмое место в рейтинге дивизион.

Их очный поединок начался в конкурентной борьбе, но Перейра постепенно наращивал преимущество. Развязка наступила в четвертом раунде, когда после многочисленных атак и пропущенных ударов соперника Раунтри-младший опустился на настил. Рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Перейра выиграл пятый подряд поединок и в третий раз защитил пояс UFC в полутяжелом весе. Всего в активе 37-летнего бразильца 12 побед при двух поражениях в профессиональных MMA.

Раунтри-младший прервал серию из пяти выигранных боев. За карьеру 34-летний американец одержал 13 побед при шести поражениях и одном поединке без результата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.