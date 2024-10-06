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Алекс Перейра оформил очередной нокаут и защитил титул UFC

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Бразильский боец MMA Алекс Перейра
Алекс Перейра. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Алекс Перейра одержал победу над американцем Халилом Раунтри-младшим на турнире UFC 307, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило шоу в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Перед турниром Перейра владел поясом в полутяжелом весе (до 93 кг), Раунтри-младший занимал восьмое место в рейтинге дивизион.

Их очный поединок начался в конкурентной борьбе, но Перейра постепенно наращивал преимущество. Развязка наступила в четвертом раунде, когда после многочисленных атак и пропущенных ударов соперника Раунтри-младший опустился на настил. Рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Перейра выиграл пятый подряд поединок и в третий раз защитил пояс UFC в полутяжелом весе. Всего в активе 37-летнего бразильца 12 побед при двух поражениях в профессиональных MMA.

Раунтри-младший прервал серию из пяти выигранных боев. За карьеру 34-летний американец одержал 13 побед при шести поражениях и одном поединке без результата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2170492-aleks-pereyra-oformil-ocherednoy-nokaut-i-zashchitil-titul-ufc/

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