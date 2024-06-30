Российский боец UFC бросил дерзкий вызов Алексу Перейре

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев бросил вызов бразильскому чемпиону Алексу Перейре, передает NUR.KZ со ссылкой на аккаунт россиянина в Х (бывший Twitter).

Напомним, Перейра провел вторую успешную защиту чемпионского пояса в полутяжелом весе в рамках главного события турнира UFC 303 в Лас-Вегасе. Он нокаутировал первого номера дивизиона чеха Иржи Прохазку.

Анкалаев занимает вторую строчку в топе лучше полутяжеловесов промоушена Даны Уайта и обратился к чемпиону с вызовом.

"Все эти парни из топ-5 нокаутированы, я лучший полутяжеловес на планете, ни один из этих парней не на моем уровне, и теперь мне предстоит драться с чемпионом, и я верю, что он не так боится меня, как другие.

Ребята, поверьте мне все, я нокаутирую Алекса Перейру. Мне не нужно с ним бороться, у этого парня нет подбородка, хотя я понимаю, что он очень опасен".

В последний раз россиянин выходил в октагон против Джонни Уокера. Анкалаев нокаутировал своего оппонента во втором раунде.

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