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Российский боец Анкалаев победил Ракича на турнире UFC 308

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Российский боец ММА Магомед Анкалаев
Магомед Анкалаев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images)

Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев, представляющий Россию, одержал победу над сербом Александром Ракичем на турнире UFC 308, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло в основном карде шоу в Абу-Даби (ОАЭ). Перед боем Анкалаев занимал первое место в рейтинге полутяжелого дивизиона (до 93 кг), Ракич — пятое.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Все три арбитра признали 32-летнего Анкалаева сильнейшим со счетом 29-28.

Бывший претендент на пояс UFC выиграл второй бой подряд. Всего в активе Анкалаева 19 побед при одном поражении, одной ничьей и одном поединке без результата.

Ракич уступил второй раз подряд. Суммарно в профессиональных ММА 32-летний серб одержал 14 побед при пяти поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2179073-rossiyskiy-boec-ankalaev-pobedil-rakicha-na-turnire-ufc-308/

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