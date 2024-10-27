Российский боец Анкалаев победил Ракича на турнире UFC 308

Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев, представляющий Россию, одержал победу над сербом Александром Ракичем на турнире UFC 308, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло в основном карде шоу в Абу-Даби (ОАЭ). Перед боем Анкалаев занимал первое место в рейтинге полутяжелого дивизиона (до 93 кг), Ракич — пятое.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Все три арбитра признали 32-летнего Анкалаева сильнейшим со счетом 29-28.

Бывший претендент на пояс UFC выиграл второй бой подряд. Всего в активе Анкалаева 19 побед при одном поражении, одной ничьей и одном поединке без результата.

Ракич уступил второй раз подряд. Суммарно в профессиональных ММА 32-летний серб одержал 14 побед при пяти поражениях.

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