Стало известно, кто из бойцов получил бонусы по итогам UFC 308

Появилась информация о том, кто получил бонусы за лучшее выступление вечера и лучший бой турнира UFC 308, который 26 октября прошел в ОАЭ, передает NUR.KZ.

За лучшее выступление вечера 50 000 долларов США (более 24 миллионов тенге по нынешнему курсу) получил чемпион полулегкого дивизиона, грузинский файтер Илия Топурия, который в главном событии турнира нокаутом победил американца Макса Холлоуэя.

Также бонусы за лучшие перформансы заработали россиянин Шара Буллет, который оформил нокаут против армянина Армена Петросяна, и представитель ОАЭ Хамзат Чимаев, сабмишеном победивший австралийца Роберта Уиттакера в соглавном событии UFC 308.

Лучшим боем вечера названо кровавое противостояние кыргызского бойца Мыктыбека Оролбая и поляка Матеуша Ребецкого. Этот бой завершился победой польского файтера раздельным решением судей.

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