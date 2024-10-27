Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя и защитил титул чемпиона UFC

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия одержал победу в рамках главного события турнира UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) и защитил чемпионский титул, передает корреспондент NUR.KZ.
В главном событии турнира Илия Топурия защитил пояс чемпиона UFC в полулегкой весовой категории (до 66 килограммов) против бывшего обладателя титула американца Макса Холлоуэя.
На старте Топурия предложил Холлоуэю подраться в центре октагона, однако гаваец отказался. Во втором раунде испанец вел работу первым номером, экс-чемпион близко подпускал оппонента и был ограничен в пространстве.
В середине второго раунда "Матадор" начал активную атаку, после чего отправил оппонента на настил, где успешно продолжил добивание и защитил чемпионский титул.
Отметим, что это первое поражение нокаутом в карьере Макса Холлоуэя. Всего американец выиграл 26 боев и уступил в восьми.
Топурия остался непобежденным. В профессиональных ММА он выиграл все 16 поединков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2179086-iliya-topuriya-nokautiroval-maksa-holloueya-i-zashchitil-titul-chempiona-ufc/