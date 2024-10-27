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Чимаев финишировал бывшего чемпиона UFC Уиттакера в первом раунде

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Боец ММА Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, победил австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC 308, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов стало вторым по значимости событием шоу в Абу-Даби (ОАЭ). Перед боем Уиттакер занимал третье место в рейтинге среднего дивизиона (до 93 кг), Чимаев — 13-е.

Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился в первом. Чимаев оформил быстрый тейкдаун и контролировал соперника в партере.

Развязка наступила на четвертой минуте, когда уроженец Чечни провел болевой прием на челюсть Уиттакера. Австралиец быстро просигнализировал о том, что сдается.

30-летний Чимаев одержал восьмую победу в UFC. За карьеру в профессиональных MMA он выиграл все 14 поединков, 12 из них — досрочно.

Уиттакер уступил в восьмой раз. В активе 33-летнего австралийца, который ранее был чемпионом UFC в среднем весе, осталось 26 побед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2179079-chimaev-finishiroval-byvshego-chempiona-ufc-uittakera-v-pervom-raunde/

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