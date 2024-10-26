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Шара Буллет оформил зрелищный нокаут и завоевал четвертую победу подряд в UFC

Опубликовано:

Боец UFC Шарабутдин Магомедов
Боец UFC Шарабутдин Магомедов: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, одержал победу в рамках турнира UFC 308, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок Магомедова против армянского файтера Армена Петросяна открыл главный кард турнира UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

Петросян прессинговал лоукиками с первых секунд. В концовке стартового раунда Шара "уронил" соперника мидлкиком.

На четвертой минуте второго раунда Петросян нанес удар ниже пояса. "Пират" взял тайм-аут, после чего продолжил поединок. До середины второй пятиминутки Шара Буллет работал вторым номером и проводил контратаки, а в одном из эпизодов нанес ответный удар в область паха соперника.

После очередного плотного размена за несколько секунд до перерыва россиянин отправил Петросяна в технический нокаут, "срезав" оппонента после успешной атаки двойным бэкфистом.

За карьеру в профессиональных MMA Магомедов выиграл все 15 боев, в том числе четыре в UFC. На счету Петросяна теперь девять побед при четырех поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2179068-shara-bullet-oformil-zrelishchnyy-nokaut-i-zavoeval-chetvertuyu-pobedu-podryad-v-ufc/

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